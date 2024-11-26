Медведев поделился мнением о дальнобойных ударах по России

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары западным дальнобойным оружием по территории России переходят все возможные красные линии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Уже все, что происходит, — это переход за любые красные линии», — подчеркнул Медведев.Он отметил, что президент Владимир Путин ранее утвердил обновленные основы ядерного сдерживания, четко обозначив позицию России по этому вопросу.
Медведев добавил, что дальнейшие действия Запада угрожают глобальной безопасности и могут привести к серьезным последствиям.
Его комментарии прозвучали на фоне продолжающейся напряженности в отношениях между Россией и западными странами.
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