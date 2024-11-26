Медведев: Ход СВО и новое оружие изменили стратегию и каноны войны

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Ход специальной военной операции показал, что основные каноны войны, тактика и даже стратегия ведения боевых действий изменились. Этим изменениям способствовало также появление новых видов вооружений.
Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эти изменения касаются как танков, ракет, самолётов и другой боевой техники и вооружений, так и действий сухопутных войск. Большую роль в этом сыграло появление и активное использование в ходе боевых действий беспилотных летательных аппаратов.
Политик, в частности, указал, что появление дронов повлияло на процесс производства танков и другой бронированной техники. Теперь приходится вносить конструктивные изменения, чтобы защитить машины от угроз БПЛА.
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