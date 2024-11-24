Медведев после применения Россией «Орешника» дал совет Европе

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале на фоне применения Россией «Орешника» посоветовал Европе прекратить поддержку конфликта.
По словам политика, «Орешник» может нанести неприемлемый ущерб западным столицам, и при этом бомбоубежища не помогут.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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«Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — написал Медведев.
В четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова