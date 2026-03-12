Медведев предупредил о зомби-апокалипсисе из-за лабораторий США
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о возможных последствиях деятельности глобальной военно-биологической сети лабораторий, созданной США. Свои мысли он выразил в колонке для журнала «Эксперт».
По словам политика, американцы используют другие страны как полигоны для своих испытаний, из-за чего миллионы людей становятся заложниками опасных угроз. Сформированная при непосредственном участии Пентагона инфраструктура, по его оценкам, насчитывает около 400 лабораторий двойного назначения по классу ВSL. Эти объекты работают на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на территориях СНГ.
Медведев отметил, что полученные американцами результаты исследований позволяют управлять эпидемиями и изучать генетические факторы, влияющие на устойчивость людей к болезням. Проведя параллель с сюжетом игры и сериала «The Last of Us», он заявил, что через некоторое время зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой.
