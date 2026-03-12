Медведев предупредил о зомби-апокалипсисе из-за лабораторий США

12 марта 2026, 08:33

Медведев: зомби-апокалипсис перестает быть фантастикой из-за лабораторий США

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался о возможных последствиях деятельности глобальной военно-биологической сети лабораторий, созданной США. Свои мысли он выразил в колонке для журнала «Эксперт».