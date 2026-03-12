БПЛА совершили налет на крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун»

12 марта 2026, 02:07

Фото: iStock/NiseriN

Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун», расположенное вблизи иранской границы, второй раз за сутки подверглось атаке БПЛА. Об этом пишет новостной портал Shafaq News.





По сведениям служб безопасности иракской провинции Басра, беспилотник разбился недалеко от здания, где проживают работающие на месторождении специалисты. Предварительно, атака не нанесла ущерба месторождению, пострадавших нет.



