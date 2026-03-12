БПЛА совершили налет на крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун»
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака «Меджнун», расположенное вблизи иранской границы, второй раз за сутки подверглось атаке БПЛА. Об этом пишет новостной портал Shafaq News.
По сведениям служб безопасности иракской провинции Басра, беспилотник разбился недалеко от здания, где проживают работающие на месторождении специалисты. Предварительно, атака не нанесла ущерба месторождению, пострадавших нет.
Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны
Отмечается, что днем ранее дроны также совершали налет на «Меджнун». Известно, что на территории месторождения упал как минимум один БПЛА, при этом обошлось без жертв.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке. В результате география конфликта расширилась до Персидского залива и Средиземноморья. Подробности читайте в материале «Радио 1».