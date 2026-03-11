Москва заинтересована в сохранении устойчивости Ирана как самостоятельного центра силы
Тегеран — это крупный независимый игрок, который сдерживает распространение военного и политического влияния Вашингтона в регионе. А Москва заинтересована в сохранении устойчивости Ирана как самостоятельного центра силы. Об этом рассказал член Экспертного клуба «Дигория», политолог Константин Булавицкий.
Он пояснил, что при нарушении баланса произойдет нарушение расстановки сил на Ближнем Востоке. Тогда США вместе с союзниками существенно расширят свое присутствие у границ ключевых евразийских транспортных и энергетических маршрутов.
«Для России это создаёт целый комплекс рисков. Во-первых, усиливается давление на южный фланг, включая Каспийский регион и Кавказ. Во-вторых, под угрозой оказываются крупные инфраструктурные проекты, в том числе международные транспортные коридоры, связывающие Россию с Азией и Ближним Востоком. Иран в этих проектах играет роль ключевого транзитного узла», — отметил Булавицкий в разговоре с RuNews24.ru.
Эксперт уточнил, что российская поддержка Ирана не означает непосредственного участия в конфликте. Речь идет о политической и дипломатической поддержке для сдерживания эскалации.
Таким образом, резкое ослабление Тегерана создаст для Москвы долгосрочные геополитические риски. Поэтому Москва заинтересована в сохранении устойчивости Ирана как самостоятельного центра силы, заключил Булавицкий.