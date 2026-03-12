Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны

12 марта 2026, 00:48

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности (СБ) ООН 11 марта принял резолюцию, осуждающую Иран за удары по арабским странам, и потребовал от Тегерана немедленно прекратить атаки. Эту информацию можно найти на сайте ООН.