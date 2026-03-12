Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки на арабские страны
Совет Безопасности (СБ) ООН 11 марта принял резолюцию, осуждающую Иран за удары по арабским странам, и потребовал от Тегерана немедленно прекратить атаки. Эту информацию можно найти на сайте ООН.
Примечательно, что документ не упоминает действия США и Израиля в регионе, также нет призывов к этим двум странам прекратить агрессивные действия в отношении Ирана.
Резолюцию поддержали 13 стран, Россия и Китай воздержались. В тексте отмечается резкое осуждение «вопиющих атак Исламской Республики Иран по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании».
По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, утверждённый документ с требованиями к Ирану является глубоко необъективным и носит крайне несбалансированный характер. Принятая резолюция не отвечает целям поддержания международного мира и безопасности, подчеркнул он в ходе заседания Совбеза ООН.
