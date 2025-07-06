КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования

Депутат Госдумы Новиков: КПРФ утвердила смену официального названия
Геннадий Зюганов (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

КПРФ во время съезда партии утвердила смену официального названия на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Об этом сообщил депутат Госдумы от данного объединения Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.



«Да», — ответил парламентарий на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.

Уточняется, что также был образован новый партийный орган — Высший совет.

Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 5 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе в Истринском районе Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в КПРФ решили обратиться к Путину с требованием переименовать Волгоград. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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