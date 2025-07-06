КПРФ на съезде утвердила смену официального наименования
Депутат Госдумы Новиков: КПРФ утвердила смену официального названия
КПРФ во время съезда партии утвердила смену официального названия на «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Об этом сообщил депутат Госдумы от данного объединения Дмитрий Новиков, передает РИА Новости.
«Да», — ответил парламентарий на вопрос журналистов о том, утвердили ли новое наименование.
Уточняется, что также был образован новый партийный орган — Высший совет.
Девятнадцатый отчетно-выборный съезд КПРФ открылся в субботу, 5 июля. Съезд проходит в оздоровительном комплексе в Истринском районе Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в КПРФ решили обратиться к Путину с требованием переименовать Волгоград. Подробнее читайте в материале «Радио 1».