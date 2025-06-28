Захарова высказалась о нацистском прошлом деда новой главы MI6 Метревели
На Западе кто-то целенаправленно продвигает и ставит на руководящие должности потомков нацистов. О новой главе британской разведки Ми-6 Блейз Метревели в личном Telegram-канале высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, предки-нацисты были у следующих европейских политиков: Фридрих Мерц, Анналена Бербок, Христя Фриланд и Саломе Зарубишвили. Захарова подчеркнула, что теперь к этому списку можно добавить Блейз Метревели.
В Федеральном военном архиве Фрайбурга подтвердили, что дед главы британской разведки — Константин Метревели-Добровольский — родился в городе Щорсе (сегодня — Сновск под Черниговом на Украине) и был причастен к Холокосту.
Ранее российский политик Дмитрий Медведев напомнил, что Россия уже однажды сокрушила нацизм в Европе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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