Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил Польше новым разделом. Об этом он сделал заявление в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал угрозу польского генерала Раймунда Анджейчака напасть на Санкт-Петербург, если российские войска перейдут литовскую границу. Медведев призвал военачальника не «будить зверя».
Ранее заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что угроза Польши напасть на Санкт-Петербург является провокацией. По его словам, западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.
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«Он бы, отставной дурак, вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи. Соскучился?» – высказался политик.
Ранее заместитель председателя Комитета по обороне Юрий Швыткин заявил, что угроза Польши напасть на Санкт-Петербург является провокацией. По его словам, западные политики должны изменить свою риторику, чтобы построить новый многополярный мир, учитывающий интересы всех стран.
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Александр Климов