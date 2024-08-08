Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 7 августа раскритиковал реакцию США на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, назвав её возмутительной. В своем заявлении он отметил, что американские власти не только не осудили действия Киева, но и продолжили поддерживать их, несмотря на трагедию.