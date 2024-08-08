Медведев призвал извлечь серьезный урок из случившегося в Курской области

Фото: сайт Кремля
Нужно извлечь серьёзный урок из случившегося в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам цели и причины террористической операции подробно отражены в аналитике.
Медведев отметил, что необходимо извлечь серьёзный урок. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.
Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины, которые проникли в Курскую область. По данным Герасимова, общие потери боевиков на границе Курской области составили 315 человек. Он отметил, что удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков.
Напомним, что утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
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«Это и желание выгодно показать остатки иссякающих сил своим хозяевам для получения новой порции денег и оружия, и попытка разредить наши боевые порядки на основной линии противостояния, оттянув часть сил в Курск и Белгород», — пояснил он.
Медведев отметил, что необходимо извлечь серьёзный урок. По его словам, нужно исполнить то, что начальник генерального штаба пообещал президенту России Владимиру Путину.
Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов пообещал Верховному Главнокомандующему разгромить в ходе операции части Вооруженных сил Украины, которые проникли в Курскую область. По данным Герасимова, общие потери боевиков на границе Курской области составили 315 человек. Он отметил, что удалось уничтожить 54 единицы украинской бронированной техники, в том числе семь танков.
Напомним, что утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. По данным представителя СК Светланы Петренко, при попытке вторжения ВСУ пострадали несколько десятков мирных граждан России, включая детей, а также военные.
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Дарья Осипова