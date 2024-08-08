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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вылазка Вооруженных сил Украины в Курскую область является террористической акцией, и никто не скрывает, что орудием убийства россиян стало американское оружие. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что удары по больницам, школам, автомобилям «скорой» и жилым домам нельзя считать правом на самооборону. По его словам, провокации в Курской области связаны с тяжелым положением ВСУ на фронте. Дипломат пояснил, что все попытки Киева остановить Россию бесполезны, военные будут и дальше освобождать российские земли.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. Он заявил, что это способствуют эскалации конфликта и ведет к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. По его словам, операция будет завершена разгромом украинских сил.
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Ранее посол России в США Анатолий Антонов обратился к Вашингтону с призывом прекратить поставки оружия Украине. Он заявил, что это способствуют эскалации конфликта и ведет к значительным потерям, в том числе среди мирного населения. Дипломат подчеркнул, что границы России считаются священными, и пообещал, что «никто из террористов не уйдет от возмездия».
Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. По его словам, операция будет завершена разгромом украинских сил.
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Дарья Осипова