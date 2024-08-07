Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России

Боевики ВСУ разработали новую тактику нападения на мирных жителей в России

ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба
07 августа 2024, 10:37
Фото: iStock/Олег Копьёв

Фото: iStock/Олег Копьёв

Боевики ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что новую тактику боевики использовали при атаках 18, 27, 28 июля, 2, 3 и 4 августа. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.

Второго августа боевики киевского режима с помощью такой техники уничтожили дом в Белгородской области. Четвертого числа они убили 75-летнюю жительницу Шебекино. В июле атаковали машину в Курской области. Третьего августа БПЛА прилетел по многоэтажке в микрорайоне Болховский Орловской области.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.

Читайте также:

Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

Маленькие железные шарики: Появились новые подробности о попытке атаки ВСУ на Воронеж
#беспилотник
#защита
#бпла
#небо
#человек
#здание
#лидер
#сво
#всу
#наемники
#удар
Достижения.рф