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Боевики ВСУ ударяют дронами по гражданским объектам в России дважды для нанесения ущерба. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Сообщается, что новую тактику боевики использовали при атаках 18, 27, 28 июля, 2, 3 и 4 августа. Заключается она в том, что оператор дрона запускает первый БПЛА, бьёт по квартире в многоэтажном доме, потом поднимает в небо второй и направляет туда же — чтобы беспилотник залетел в здание через щель и убил мирных жителей.
Второго августа боевики киевского режима с помощью такой техники уничтожили дом в Белгородской области. Четвертого числа они убили 75-летнюю жительницу Шебекино. В июле атаковали машину в Курской области. Третьего августа БПЛА прилетел по многоэтажке в микрорайоне Болховский Орловской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.
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Второго августа боевики киевского режима с помощью такой техники уничтожили дом в Белгородской области. Четвертого числа они убили 75-летнюю жительницу Шебекино. В июле атаковали машину в Курской области. Третьего августа БПЛА прилетел по многоэтажке в микрорайоне Болховский Орловской области.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек.
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Дарья Осипова