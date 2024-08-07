Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом

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Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж при помощи беспилотников.
Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель Старостин Александр Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, как поступить, если из окна своего жилища в многоквартирном доме вы заметили летящий БПЛА. По словам специалиста, в этом случае времени на реакцию у вас уже нет.
«Если он залетел в окно дома или квартиры, необходимо покинуть помещение и вызвать соответствующие службы. Увидев, что в сторону ваших окон летит беспилотник или другой неопознанный летающий объект, лучше уйти из этого помещения в противоположную сторону и спрятаться за капитальную стену», — сказал Александр Владимирович.
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Заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс.
Если обломки были найдены на улице, их необходимо пометить и обнести. После этого нужно вызвать полицию и сообщить, что были найдены фрагменты неизвестного дрона. По словам заслуженного спасателя России, если беспилотник залетел в открытое окно с ним необходимо поступить также, как и с неопознанным дроном, который был найден на улице.
«Мы к нему не подходим, стараемся быть от него за парой стен. Дрон без боевого заряда может залететь только в открытое окно, он не умеет проламывать современные стеклопакеты. Если это применение боевого дрона по жилой застройке, увидел — прячься. Если он упал и не взорвался, необходимо покинуть квартиру», — сказал Коринный.
Эксперт пояснил, что боевой дрон — это относительно небольшие заряды.
«Предположим, что он упал на кухне и для выхода из квартиры вам необходимо пройти через нее. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы как можно меньше находится в зоне поражения», — объяснил он.
Если вы увидели в небе крылатую ракету или дрон Shahed, необходимо позвонить в полицию и сообщить адрес и направление пролетающего объекта, добавил спасатель.
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