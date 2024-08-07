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Дрон на кухне: спасатели рассказали, что делать, если БПЛА проник в дом

Спасатель Коринный: БПЛА с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет
07 августа 2024, 15:15
Фото: istock/Олег Копьёв

Фото: istock/Олег Копьёв

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром в среду, 7 августа, атаковали Воронеж при помощи беспилотников.


Исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр», бывший спасатель Старостин Александр Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, как поступить, если из окна своего жилища в многоквартирном доме вы заметили летящий БПЛА. По словам специалиста, в этом случае времени на реакцию у вас уже нет.

«Если он залетел в окно дома или квартиры, необходимо покинуть помещение и вызвать соответствующие службы. Увидев, что в сторону ваших окон летит беспилотник или другой неопознанный летающий объект, лучше уйти из этого помещения в противоположную сторону и спрятаться за капитальную стену», — сказал Александр Владимирович.

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Заслуженный спасатель Российской Федерации Коринный Дмитрий Владимирович в беседе с «Радио 1» рассказал, что беспилотник с взрывчатым веществом висеть напротив окна не будет, он прилетит сразу или сделает сброс.

Если обломки были найдены на улице, их необходимо пометить и обнести. После этого нужно вызвать полицию и сообщить, что были найдены фрагменты неизвестного дрона. По словам заслуженного спасателя России, если беспилотник залетел в открытое окно с ним необходимо поступить также, как и с неопознанным дроном, который был найден на улице.

«Мы к нему не подходим, стараемся быть от него за парой стен. Дрон без боевого заряда может залететь только в открытое окно, он не умеет проламывать современные стеклопакеты. Если это применение боевого дрона по жилой застройке, увидел — прячься. Если он упал и не взорвался, необходимо покинуть квартиру», — сказал Коринный.

Эксперт пояснил, что боевой дрон — это относительно небольшие заряды.

«Предположим, что он упал на кухне и для выхода из квартиры вам необходимо пройти через нее. Сделать это нужно как можно быстрее, чтобы как можно меньше находится в зоне поражения», — объяснил он.

Если вы увидели в небе крылатую ракету или дрон Shahed, необходимо позвонить в полицию и сообщить адрес и направление пролетающего объекта, добавил спасатель.

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Жители Павловского Посада получили помощь депутата на личном приёме
07 августа 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Ряд вопросов, касающихся сферы образования и социальной поддержки, обсудили жители Павловского Посада с членом окружного Совета Депутатов Мариной Гришиной в ходе личного приёма, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Всем обратившимся была предоставлена консультация и, по возможности, помощь.

«Сегодня решали сразу несколько вопросов по части начального и дошкольного образования. Рассказали все правила приема в детский сад, передали номер администрации для связи и дальнейшего решения всех моментов. Разъяснила также нюансы перевода из школы в другом городе в школу нашего городского округа и поделилась необходимым номером администрации учебного заведения», — рассказала Марина Гришина.
Кроме того, пожилая жительница Павловского Посада, проживающая одна в частном доме, попросила о помочь ей перенести дрова в сарай. Для того, чтобы решить этот вопрос, депутат связалась с волонтёрской организацией, которая направила на помощь активистов.

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#павловский посад
#совет депутатов
#приём
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Зарезавший жену экс-кандидат в депутаты в Твери не дожил до суда
SHOT: Умер экс-кандидат в депутаты Тверской гордумы, который зарезал жену
07 августа 2024, 15:02

Фото: iStock/Soumen Hazra

Умер бывший кандидат в депутаты тверской Гордумы, который убил свою жену и признался об этом в социальных сетях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Согласно информации источника, у Евгения Никольского оторвался тромб. В это время он находился в областной больнице, однако врачи не смогли его спасти.

После совершения убийства Никольский попал сначала в больницу с черепно-мозговой травмой — брат погибшей ударил его домкратом по голове.

Напомним, шокирующее убийство произошло 20 апреля в Ржевском районе Тверской области. Сразу после случившегося экс-депутат сознался в содеянном на своей странице в соцсети и заявил, что ни о чём не жалеет. Он попросил позаботиться о 10-месячной дочке.

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#убийство
#врачи
#соцсети
#депутаты
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Немки объяснили популярность русских магазинов в Германии
07 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/sergeyryzhov

Жительницы Берлина и Гамбурга сообщили, что в Германии растёт популярность русских магазинов, продуктов и русских национальных блюд.
Они высказали мнение о том, что это связано с качеством продукции.

«В русских магазинах вкуснее», — поделилась одна из женщин в беседе с RT.

Популярность России, а точнее потребность в ней растёт и у артистов, некогда открстившихся от нашей страны. Так, исполнитель Иван Дорн снова планирует выступать перед россиянами. Ситуацию объяснил обозреватель Александр Бабицкий.

«Позиция сама по себе спорная - а что, понятие «патриотизм» представителей культуры обходит стороной каким-то странным зигзагом? Но даже если принять такую точку зрения, очевидно, что она относится лишь к тем, кто сосредоточен исключительно на творчестве», — отметил в беседе с «Царьградом» Бабицкий.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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#рф
#германия
#россия
#продукция
#магазины
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В Егорьевске проведут реконструкцию котельной
07 августа 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Котельную, расположенную на улице 50 лет ВЛКСМ в городе Егорьевск, планируется реконструировать, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик обязан будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить реконструкцию котельной по адресу: Егорьевск, улица 50 лет ВЛКСМ, дом №1Г. Завершение работ намечено на 2026 год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 153 миллиона 347 тысяч 250 рублей, заявки принимаются до 26 августа.

Работы будут оплачиваться из бюджетов Московской области и городского округа Егорьевск.

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#котельная
#егорьевск
#комитет по конкуретной политике мо
#реконструкция
#модернизация
#капремонт
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Россиянам раскрыли, как подготовить авто к длительной поездке
Автоэксперт Кадаков рекомендовал устранить имеющиеся «болезни» машины
07 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/zoff-photo

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков заявил, что перед длительной поездкой лучше всего решить все проблемы, которые были с машиной.
При этом специалист отметил, что современные машины сами по себе не нуждаются в какой-либо специальной подготовке к длительным путешествиям при условии, что с ними нет частных проблем.

«Сейчас не то время, которое было 30 или 40 лет назад, когда нужно было прямо готовить автомобиль к поездке. Но если вы едете далеко, тем более в другую страну, то, во-первых, нужно проверить документы. Во-вторых, нужно вспомнить, как себя машина вела в последнее время. Если были симптомы каких-то «болезней» — двигатель хандрит, что-то стучит — нужно этим позаниматься и привести машину в порядок», — прокомментировал в беседе с RT Кадаков.

До этого специалисты «Ингосстрах» выяснили, что в Кемерове водители-мужчины в 1,5 раза чаще попадали в аварии в первом полугодии этого года, чем женщины.

«Согласно проанализированным убыткам, мужчины (60,34%) в Кемерове попадали в аварийные ситуации чаще, чем женщины (39,66%)», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.

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#автомобиль
#водители
#специалисты
#машины
#путешествие
#статистика
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В Клину объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области
07 августа 2024, 14:17

Фото: iStock/vejaa

Сбор предметов первой необходимости для жителей Курской области объявили в Клину, глава округа Алёна Сокольская призвала клинчан внеси свой посильный вклад в помощь пострадавшим согражданам, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«Наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев подтвердил, что Подмосковье окажет необходимую помощь Курской области. А наш девиз в Клину уже известен многим: своих не бросаем», — сказала Алёна Сокольская.
Гуманитарную помощь будут принимать в молодёжном центре «Стекольный» с 10 утра до 18:00. Пострадавшим нужно постельное бельё, гигиенические принадлежности, новая одежда, а также игрушки и канцелярские товары для детей.

Молодёжный центр «Стекольный» расположен по адресу: город Клин, улица Литейная, дом №23.

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#клин
#гуманитарная помощь
#алёна сокольская
#курская область
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Глава Дубны Тихомиров проверил ход благоустройства Центральной улицы
07 августа 2024, 13:48

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Масштабный проект по благоустройству улицы Центральная реализуется в Дубне, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, он сообщил, что завершить преобразование общественного пространства должны до конца сентября, передаёт пресс-служба администрации муниципалитета.
«Впереди август и сентябрь, за это время мы доведем объект до максимального лоска, и в теплые осенние дни полностью откроем объект для наших горожан. Эта пешеходная зона будет первой яркой жемчужиной в череде преобразований, о которых жители просили нашего губернатора во время его рабочей поездки в Дубну в прошлом году», — сказал Максим Тихомиров.
В настоящее время работы по благоустройству ведутся на протяжении всей Центральной улицы. Укладка плиточного покрытия выполнены уже на 60%, устанавливаются опоры для системы наружного освещения, ведётся асфальтирование велодорожки и планировка газонов.

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#дубна
#благоустройство
#максим тихомиров
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«Вставай, живи, твори»: фонд «Орион» помог ветерану СВО встать на вейк после потери ноги
07 августа 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Российские бойцы продолжают выполнять цели и задачи специальной военной операции на территории Украины. Поставив интересы Родины впереди собственных, солдаты идут в бой под непрекращающиеся обстрелы врага, несмотря на боль и увечья. После тяжелых травм или потери конечностей бойцы возвращаются с передовой и продолжают вести полноценный образ жизни. В этом им помогают выплаты от государства и реабилитационные центры.
Так, во время участия в военных действиях россиянин Александр Жоглов потерял ногу. Протез для спорта на доске ему изготовил Фонд гуманитарных инициатив «Орио». Это позволило молодому человеку не просто встать на ноги, но и вести активный образ жизни.

«Я пробовал на баланс-борде чуть-чуть потренировать, подготовиться, и на доске постоять для серфа специально, чтобы почувствовать какого это – поймать баланс», – рассказал ветеран СВО.
На видео Александр тестирует спортивный модуль в реальных условиях.
«Получилось даже больше, чем планировал. Очень классно. Очень комфортный модуль. Мне невероятно понравилось», – поделился впечатлениями Александр.

В Московских вейкпарках регулярно проходят занятия для людей с ограниченными возможностями. Директор ГБУ г. Москва «Московский Городской Центр Реабилитации» Олег Тропников рассказал о главной цели заведения.
«Это для самих ребят, для участников, поверить в себя, понять, что даже если с тобой что-то случилось, мир изменился, но он не рухнул. Просто вставай, живи, твори. То есть ты можешь все», – пояснил Тропников.
Помимо помощи в реабилитации бойцы СВО получают ряд льгот и достойную оплату труда. Единовременная выплата при заключении контракта от государства и региона составляет не менее 800 тыс. рублей. При выполнении боевых задач в СВО военнослужащий получает от 210 тыс. рублей ежемесячно. Дополнительные стимулирующие выплаты до 1 млн руб. в год. 100-процентная компенсация военной пенсии. Выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Подробнее о службе по контракту можно узнать на сайте и по телефону: 7 495 990 7777

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#вс рф
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Новый стадион школы №1 в Дубне будет готов к началу учебного года
07 августа 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Строительство стадиона школы №1 в Дубне вошло в завершающую стадию, спортивный объект планируют сдать в эксплуатацию к 1 сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Стадион строят по решению главы Дубны Максима Тихомирова. Он рассказал, что работы ведутся с опережением графика.

«Изначально стадион планировалось сдать к 1 октября. Но уже в сентябре он будет готов в полном объёме», — заверил Максим Тихомиров.
В настоящее время на будущем стадионе уложено основание под беговые дорожки, привезены материалы для искусственного покрытия и газоны, начинается подготовка футбольного поля.

Параллельно с обустройство пришкольного стадиона в самой школе ведётся капитальный ремонт. Основной объём работ там уже выполнен. Обновлённая школа откроет двери 1 сентября.

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#дубна
#стадион
#строительство
#школа
#максим тихомиров
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