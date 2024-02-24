Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»

Фото: сайт Кремля
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Запад врагом из-за введённых санкций и призвал «мстить им везде, где только можно». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нынешние санкции больше не направлены на российских властей и бизнес. Они касаются напрямую граждан страны. На это указывает запрет платёжной системы «Мир» и ограничение на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.
Медведев призвал создавать Западу трудности в экономической сфере, возбуждать общественное недовольство, разрабатывать и стараться продвигать решения, которые бы ущемляли интересы Запада.
Также политик объяснил их позицию: чем хуже россиянам, тем лучше западному миру.
В заключение Медведев написал: «На войне как на войне».
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Медведев призвал создавать Западу трудности в экономической сфере, возбуждать общественное недовольство, разрабатывать и стараться продвигать решения, которые бы ущемляли интересы Запада.
В заключение Медведев написал: «На войне как на войне».
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Анастасия Чинкова