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Для успешного завершения специальной военной операции российским войскам, скорее всего, потребуется дойти до Киева. Такую возможность не исключил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Медведев подчеркнул, что угроза эта является интернациональной. Он пояснил, что хотя Киев по своим корням и русский город, он управляется извне «интернациональной бригадой» противников России во главе с США. Если для окончательной победы российским войскам придётся брать Киев, они сделают это, заключил зампред Совбеза РФ.
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Александр Бойцов