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Медведев призвал наказать Европу после гибридной войны против РФ

Медведев: после гибридной войны против РФ стоит «наказать Европу»
Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана, так считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что европейские страны «кормила всех самых оголтелых демонов войны» и не считалась с многочисленными потерями конфликтующих сторон.



Таким образом, Медведев считает, что Европа «должна быть наказана». И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства.

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#медведев
Трамп всерьез претендует на Канаду, Гренландию и Мексику — политолог Васильев
Политолог Васильев: Приход Трампа может спровоцировать большой передел границ
27 декабря 2024, 11:35

Фото: istockphoto/dikobraziy

С возвращением в Белый дом бывшего и будущего президента США Дональда Трампа может начаться большой передел границ государств. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.
Так он в интервью Tsargrad.tv прокомментировал заявления будущего американского лидера о желании присоединить к Соединённым Штатам Канаду, Мексику, Гренландию, а также установить контроль над Панамским каналом.

По словам эксперта, мир постепенно приходит в движение, а господство провозглашённой в начале 1990-х неолиберальной глобализации сходит на нет. Именно отсюда желание Трампа обозначить зону влияния США.

«Если сегодня Америка может изменять границы, получается, мы тоже. А что, распад СССР — это разве навсегда, что ли?» — задался вопросом Васильев.

По мнению политолога, любые границы могут быть «подвинуты». Он допустил, что Вашингтон присоединит новые территории уже после окончания президентского срока Трампа, дело могут закончить его последователи. При этом России следует оставаться, как говорят, «в тренде», заключил эксперт.

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Хинштейн надел форму с погонами на встречу с жителями Курской области
27 декабря 2024, 11:26

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн пришёл на встречу с жителями региона, находящимися в пунктах временного размещения, в форме с погонами. Соответствующее видео он представил в своём Telegram-канале.
На опубликованных кадрах видно, что глава региона одел форму, напоминающую офисный китель ВС РФ оливкового цвета с погонами без знаков отличия. На груди видны нашивки с фамилией, инициалами и должностью Хинштейна.

Отмечается, что чиновник окончил Московский университет МВД РФ по специальности «правоведение». Он имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы. Однако форма внутренней службы МВД отличается от той, что была на Хинштейне во время встречи с курянами. Его форма также напоминает верхний элемент офисной формы государственного советника.

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Медведев раскрыл, к чему приведет прямой конфликт США и РФ
Медведев: прямой конфликт США и РФ перерастёт в мировую ядерную войну
27 декабря 2024, 10:58

Фото: iStock/donfiore

После завершения гибридной войны Запада против РФ, Москве следует игнорировать США, так как конфликт с Штатами обходится дорого, и может привести к ядерной войне. Так считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана. И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства. По словам Медведева, Европа стала главным оплотом русофобии в мире и стала инициатором срыва стамбульских переговоров.

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#европа
#telegram
#зеленский
#медведев
#рф
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Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с тонущего «Урса Майор»
Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с «Урсы Майор»
27 декабря 2024, 10:45

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что после завершения гибридной войны Запада против России, Европу следует наказать всеми доступными средствами, поэтому необходимо помогать всем деструктивным процессам, которые там происходят.

Политик подчеркнул, что такие жёсткие меры связаны с тем, что норвежское судно отказалось взять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков.

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#политика
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Вучич: Европа в целом теряет вес в мире
27 декабря 2024, 10:30

Фото: iStock/sinonimas

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Handelsblatt.
«Мы ежедневно слышим, что Украина обязательно должна победить. Но так ли поступает и Европа? Нет», — отметил Вучич.

По его словам, для завершения украинского конфликта нужен другой, более рациональный подход.

Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что многие из идей КНР могут стать основными в процессе решения конфликта на Украине. Также посол РФ отметил, что с начала конфликта Китай занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст. В числе идей значится создание «Группы друзей мира» под эгидой ООН, которая разберет украинский кризис.

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#вучич
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Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год
27 декабря 2024, 09:25

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости пересмотра учебной нагрузки на школьников в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
​В ходе обсуждения проблемы высокой загруженности детей, которые в среднем тратят на учебу от 8 до 10 часов в день, Володин отметил, что более 50% из более чем 10 тысяч комментариев, полученных в результате опроса, подтверждают чрезмерную нагрузку на учащихся.

Среди основных причин, влияющих на высокую учебную нагрузку, выделены:

• Сложные домашние задания и их объем;

• Перегруженное расписание и большое количество изучаемых предметов;

• Внеурочная деятельность;

• Шестидневная учебная неделя;

• Обучение во вторую смену.

Володин подчеркнул, что со стороны экономики существует понимание необходимости изменения подхода к учебной нагрузке в школах. Он анонсировал, что вопрос о снижении нагрузки на школьников будет включен в число приоритетов на 2025 год, и совместно с Правительством будут выработаны соответствующие решения.

«Важно, чтобы получение знаний было здоровым», — отметил председатель Госдумы.

Володин рассказал о работе над поручением Путина по бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#володин
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Telegraph: Трампу стоит предложить Британии войти в состав США
27 декабря 2024, 01:46

Фото: iStock/mrrobotonur07

Избранному президенту США Дональду Трампу следует предложить Великобритании войти в состав США. Об этом пишут Telegraph.
«Нам бы повезло, если бы предоставилась сделка, подобная полу-ироничному предложению Трампа о вхождении Канады в Американский Союз в качестве 51-го Штата. Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — заявляют в газете.

Как пишет автор материала, сегодняшние отношения с Вашингтоном символизируют плохую для Британии сделку, которая привела к экономическому упадку страны. Данный процесс наблюдается последние годы, так как сейчас Лондон стал раем для предоставления услуг США, подобно Индии. Также Штаты пользуясь низким уровнем зарплат переманивают лучших специалистов Англии к себе в страну.

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#сша
#страны
#отношения
#британия
#трамп
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Маск: США станут банкротом в случае увеличения госдолга
27 декабря 2024, 01:10

Фото: iStock/Pineapple Studio

По словам миллиардера Илона Маска, США станут банкротом в случае роста государственного долга. Такой комментарий бизнесмен оставил под постом букмекерской платформы Kalshi в соцсети X.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — заявил Маск.

Это высказывание бизнесмен сделал под постом букмекерской платформы Kalshi, в котором говорилось о растущем госдолге США в размере 36 триллионов долларов. При этом было отмечено, что данную проблему впервые за десятилетия можно решить с помощью нового департамента по достижению государственной эффективности, главой которого станет Маск. Также в числе возможных причин банкротства США миллиардер назвал проблему с бюджетными расходами страны.

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#сша
#бюджет
#маск
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Энергетик Харченко: отключения света на Украине будут следующие несколько лет
27 декабря 2024, 00:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что отключения света в стране продлятся еще следующие несколько лет. Об этом он заявил на телеканале «Киев-24».
«Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — рассказал Харченко.

По словам эксперта, отключения продолжатся в стране даже в случае успешного восстановления энергетической инфраструктуры. Причиной этого являются ограничения в поставках. Они могут сокращаться при определенных погодных условиях или в случае низкого потребления электроэнергии.

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#ограничения
#украина
#электричество
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