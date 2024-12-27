Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана, так считает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире. Именно лживая Европа повинна в срыве стамбульских переговоров. Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что европейские страны «кормила всех самых оголтелых демонов войны» и не считалась с многочисленными потерями конфликтующих сторон.
Таким образом, Медведев считает, что Европа «должна быть наказана». И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства.
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Элина Позднякова