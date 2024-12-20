Медведев: Зеленский решил показать свою «крутость» оскорблениями в адрес Путина

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «решил показать свою крутость» охарактеризовал оскорбительные слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. Ситуацию он прокомментировал в своём Teлеграм-канале.
В посте Дмитрий Медведев обратил внимание, что лидер большой страны должен быть вежливым и корректным.
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес Владимира Путина показал «средний палец» Дональду Трампу.
Зампред СБ отметил, что с такими выпадами долго «не удержаться в кресле».
Читайте также:
Медведев: Зеленский никому не нужен на войне, он долго не удержится в кресле
Украинская журналистка заявила о всеобщей поддержке Путина в Киеве
Зеленского обвинили в безумии после дерзкого заявления о России
«Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — подчеркнул зампред Совета безопасности.
Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес Владимира Путина показал «средний палец» Дональду Трампу.
Зампред СБ отметил, что с такими выпадами долго «не удержаться в кресле».
«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — добавил Дмитрий Медведев, указывая на Зеленского.
Читайте также:
Медведев: Зеленский никому не нужен на войне, он долго не удержится в кресле
Украинская журналистка заявила о всеобщей поддержке Путина в Киеве
Зеленского обвинили в безумии после дерзкого заявления о России
Ольга Енгалычева