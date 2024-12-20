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Медведев: Зеленский решил показать свою «крутость» оскорблениями в адрес Путина

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «решил показать свою крутость» охарактеризовал оскорбительные слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. Ситуацию он прокомментировал в своём Teлеграм-канале.
В посте Дмитрий Медведев обратил внимание, что лидер большой страны должен быть вежливым и корректным.

«Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — подчеркнул зампред Совета безопасности.



Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес Владимира Путина показал «средний палец» Дональду Трампу.

Зампред СБ отметил, что с такими выпадами долго «не удержаться в кресле».

«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — добавил Дмитрий Медведев, указывая на Зеленского.

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#владимир зеленский
Медведев: Зеленский никому не нужен на войне, он долго не удержится в кресле
20 декабря 2024, 11:19

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, даже в этом контексте Зеленский не является никому нужным. Напомним, что в четверг на пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Россия готова вести диалог с Зеленским только в случае его участия в выборах и получения легитимности.

«Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен», — написал Медведев.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинская журналистка заявила о всеобщей поддержке Путина в Киеве
Журналистка Панченко: в Киеве все ненавидят Зеленского и поддерживают Путина
20 декабря 2024, 11:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что все жители страны ненавидят Владимира Зеленского. Об этом она написала в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в четверг, что у него много друзей в Киеве. Это действительно так, поскольку в украинской столице все ненавидят Зеленского, отметила Панченко.

Напомним, что накануне во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин сообщил, что на Украине есть те, с кем можно разговаривать. Глава государства отметил, что речь идёт об украинцах, которые хотят смены власти в стране. После он добавил, что на Украине есть «много наших ребят».

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Зеленского обвинили в безумии после дерзкого заявления о России
Профессор Малинен обвинил власти Украины в безумии после слов Зеленского о России
20 декабря 2024, 10:47

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х обвинил власти Украины в безумии, комментируя пост Владимира Зеленского о «принуждении России к миру».
Украинский лидер написал, что в ходе заседания Евросовета обсуждались гарантии безопасности для Украины. По его словам, вместе с США Европа якобы может оказать давление на Россию, чтобы добиться «реального мира».

Малинен в ответ на это отметил, что уровень безумия в украинском правительстве и в европейском руководстве непостижим.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что Украина выдвигает какие-то требования, которые не являются переговорами и не ведут к ним. Украинская сторона вообще не считает возможным проведение переговоров. Глава государства напомнил, что Киев ввёл на них законодательный запрет.

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#украина
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#сша
#европа
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WSJ: Советники Байдена четыре года контролировали его и ограничивали действия
20 декабря 2024, 10:39

Джозеф Байден (Фото: kremlin.ru)

Окружение американского президента Джозефа Байдена на протяжении четырёх лет его пребывания в Белом доме тщательно контролировало его поведение и обеспечивало ему специальные условия работы.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Материал газеты составлен на основе бесед с почти 50 людьми, которые знакомы с деталями взаимодействия Байдена с другими чиновниками. Пока ещё действующий глава государства, которому в ноябре исполнилось 82 года, является старейшим президентом в истории США. За годы нахождения у власти он нередко давал политическим оппонентам поводы усомниться в своих когнитивных способностях. Публикация частично подтверждает эти сомнения.

Байден в публичных выступлениях часто допускал оговорки и ляпы, путал названия и имена, попадал в различные нелепые ситуации типа попытки пожать руку несуществующему собеседнику. Но и тем, с кем он общался в узком кругу, было непросто. Была выпущена специальная директива для тех, кто желал поговорить с президентом один на один: беседы должна быть краткой и целенаправленной.

Авторы статьи пишут, что некоторым законодателям было трудно добиться внимания Байдена в ключевые моменты, например, во время вывода войск из Афганистана. По словам бывших сотрудников администрации Белого дома, им часто казалось, что президент не держит руку на пульсе событий, так как просто на это не способен.

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#байден
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Замглавы МИД Грушко: НАТО открыто готовится к вооружённому конфликту с Россией
20 декабря 2024, 10:19

Александр Грушко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Североатлантический альянс, особо не скрываясь, готовится к вооружённому противостоянию с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел России Александр Грушко.
В разговоре с «КП» он указал, что НАТО демонизирует Россию, а наша страна на долгую перспективу объявлена наиболее прямой и значительной «угрозой безопасности союзников». При этом альянс постоянно наращивает численность военных контингентов вблизи российских границ, проводит учения с отработкой наступательных операций и быстрой переброски войск на Восток.

Если суммировать — НАТО активно готовится к вооружённому конфликту с Россией. Все предложения Москвы в сфере укрепления коллективной безопасности были отклонены, продолжил дипломат. При этом агрессивное поведение блока и связанные с этим риски для безопасности России учитываются при оборонном строительстве и процессе планирования в области обороны страны. При самых неприятных сценариях безопасность России будет обеспечена, заключил Грушко.

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#безопасность
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#нато
#россия
#мид
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ФНС закрыла московскую компанию Макаревича* «Философия ненасилия»
20 декабря 2024, 08:22

Андрей Макаревич (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Федеральная налоговая служба (ФНС) приостановила деятельность московской фирмы Андрея Макаревича «Философия ненасилия». Через эту компанию музыкант собирался проповедовать указанную «философию» вместе с автором методических указаний по «бархатным революциям» Рубеном Апресяном*.
ООО «Философия ненасилия» было зарегистрировано в январе 2023 года, сообщает телеграм-канал Mash. Юридический адрес — квартира Апресяна* в Бибиреве. Ранее он на гранты США издал работу «Опыт ненасилия в XX столетии». В книге описываются методики «мирных протестов» в разных странах мира.

Музыкант собирался организовывать тематические встречи, вести полноценный пиар «бархатных революций». Однако после вторжения Израиля в сектор Газа почему-то передумал. С тех пор никакой активности компания не проявляла. Налоговики пришли с проверкой, убедились, что «Философия ненасилия» не работает и прикрыли лавочку.

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* Признан иноагентом в РФ
#сша
#квартира
#гранты
#музыкант
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Орбан может наложить вето на продление санкций против РФ
Bloomberg: Орбан решит вопрос о санкциях против РФ после инаугурации Трампа
20 декабря 2024, 07:22

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может не продлить антироссийский санкции, этот вопрос он решит уже после инаугурации избранного в США президента Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, введенные странами ЕС санкции против России необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая процедура продления должна состояться уже после инаугурации Трампа, в конце января 2025 года.

«До сих пор это было рутинной процедурой, но для продления нужна единогласная поддержка 27 стран-членов, что позволяет Орбану наложить вето», — говорится в статье.

По данным издания, Орбан сообщил своим европейским коллегам, что намерен дождаться инаугурации Трампа, и только потом примет решение, продлевать ли антироссийские санкции.

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#санкции
#поддержка
#ес
#венгрия
#путин
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Полковник ВС США Уилкерсон: дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад
20 декабря 2024, 06:15

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что дуэль с «Орешником» станет для Запада пинком под зад. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам офицера, у западных стран в наличии имеются авианосцы стоимостью в 14 миллиардов долларов с развернутыми на них истребителями и пятью тысячами моряками на борту. В случае запуска «Орешника», уничтожение авианосцев последует спустя 30 секунд.

Напомним, что во время прямой линии президент России Владимир Путин предложил странам Запада дуэль. Экспертам предложено выбрать объект в Киеве и разместить там ПВО, чтобы попытаться предотвратить удар «Орешником».

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#владимир путин
#пво
#орешник
#сша
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Активист рассказал о судьбе жителей Суджи, оставшихся в городе под оккупацией ВСУ
Активист Синельников: в Судже под оккупацией ВСУ порядка 3 тысяч россиян
20 декабря 2024, 05:40

Фото: iStock/lusia599

По словам активиста Владимира Синельникова, в Судже Курской области под оккупацией ВСУ находится около 3-х тысяч россиян. Этим он поделился с изданием «Лента.ру».
«Мы знаем, что сейчас в Судже находятся около трех тысяч мирных жителей», — заявил активист.

Как рассказал Синельников, большинство из жителей Суджи проживают в своих домах. Также многие группируются с соседями в одном доме. Те, кто потерял свои владения в ходе оккупации, расположились в здании местного интерната. Активист уточнил, что в последнее обесточено. На данный момент в интернате проживает несколько десятков людей.

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#курская область
#всу
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