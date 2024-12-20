Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, даже в этом контексте Зеленский не является никому нужным. Напомним, что в четверг на пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Россия готова вести диалог с Зеленским только в случае его участия в выборах и получения легитимности.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен», — написал Медведев.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова