Медведев рассказал о рисках появления этнических анклавов в РФ

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Когда приехавшие в РФ на длительное время иностранцы не учатся, не работают и не соблюдают российские законы, есть риск появления этнических анклавов, способных быть рассадниками экстремизма. Об этом в рамках совещания по миграционным вопросам заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну и, по сути, не желают соблюдать нормы российского законодательства. Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал политик.Перед этим стало известно, в каком российском регионе мигранты не могут работать в такси. Уточнялось, что иностранцам также будет запрещено заниматься другими перевозками. Читайте подробнее в нашем материале.
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