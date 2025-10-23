Достижения.рф

Медведев призвал не давать спуску врагам России

Зампред Медведев: надо отвечать враждебно настроенным к России
Фото: istockphoto/macky_ch

Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к РФ, надо отвечать. Об этом заявил глава «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Информацию приводит РИА Новости.



На съезде федерального совета первичных отделений глава первичной организации в Горно‑Алтайске Галина Сояпина поблагодарила его за публикации в соцсетях и похвалила за «чёткую и мужественную» защиту Родины и партии.

Медведев ответил, что рад таким словам со стороны товарищей, и добавил, что в современном мире информация распространяется моментально.

По его словам, у страны много друзей, но есть и те, кто к ней враждебно настроен, поэтому «давать спуску» нельзя — нужно прямо и даже жёстко, говорить им правду в лицо, несмотря на их возможное недовольство.

Перед этим Дмитрий Медведев отреагировал на отмену саммита в Будапеште.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0