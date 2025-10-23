Медведев призвал не давать спуску врагам России

23 октября 2025, 18:04

Зампред Медведев: надо отвечать враждебно настроенным к России

Фото: istockphoto/macky_ch

Нельзя давать спуску тем, кто настроен враждебно к РФ, надо отвечать. Об этом заявил глава «Единой России» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Информацию приводит РИА Новости.