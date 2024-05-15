Медведев призвал не допускать «бесконечных согласований» по вопросам обороны

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин поставил задачу четко скоординировать усилия ведомств по укреплению оборонного потенциала страны. Об этом Медведев сообщил во время заседания.
По словам зампреда Совбеза России, принимаемые решения должны быть «конкретными и не забюрокраченными». Медведев подчеркнул, что так как ведомств много, то нельзя допускать, чтобы всяческие важные решения повторялись или терялись в бесконечном числе согласований.
Напомним, сегодня, 15 мая, глава российского государства провел совещание по развитию ОПК. В рамках рабочей встречи Путин впервые прокомментировал назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны. По словам российского лидера, назначение Андрея Белоусова связано с возросшими расходами на военно-промышленный комплекс и безопасность в этом году.
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Екатерина Коршунова