Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска по всем направлениям ежедневно улучшают свое положение. Об этом российский лидер сообщил на встрече с командующими войсками военных округов.
Глава российского государства отметил, что работа идет согласно утвержденному плану. По словам президента, все поставленные задачи выполняются.
Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что российские силы полностью освободили село Работино в Запорожской области. В Минобороны РФ также сообщили об успехах российской армии на Харьковском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова