Медведев призвал не прощать Европу после отказа спасать моряков с тонущего «Урса Майор»

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Европе нельзя прощать случай с тонущими российскими моряками с судна «Урса Майор», которых отказалось принимать на борт судно Oslo Carrier 3 под флагом Норвегии. Об этом политик написал в своём Telegram-канале.
Также Медведев отметил, что после завершения гибридной войны Запада против России, Европу следует наказать всеми доступными средствами, поэтому необходимо помогать всем деструктивным процессам, которые там происходят.
Политик подчеркнул, что такие жёсткие меры связаны с тем, что норвежское судно отказалось взять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков.
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Анастасия Чинкова