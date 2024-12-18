«Be careful!»: Медведев отреагировал на статью The Times о Кириллове

Дмитрий Медведев (справа) (Фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал руководителям издания The Times «быть осторожными» на фоне статьи о генерале Игоре Кириллове. В частности, в ней сказано, что теракт против высокопоставленного офицера является «законным актом обороны».
«Стало быть, это всё руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается», — гласит публикация Медведева.Генерал Игорь Кириллов погиб накануне с утра, 17 декабря, возле собственного дома со своим адъютантом на Рязанском проспекте в Москве.
По версии следствия, неизвестный заложил взрывчатку в самокат, оставленный около подъезда, за несколько часов до взрыва. Подозреваемых допрашивают.
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