Медведев призвал не воспринимать всерьёз идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не воспринимать всерьёз заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады и Гренландии, поскольку они звучат прожектерскими. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что пока не знает, чем конкретно будет заниматься Трамп во время своего второго президентского срока, однако подчеркнул, что начинает он нескучно.
Вместе с тем, политик убеждён, что Трамп решил переделать мир, чтобы в итоге создать новую, «трамповскую политическую географию». Все эти идеи Медведев назвал абсолютно нереальными и прожектерскими, но тем не менее они выдвигаются.
К прожектерству Медведев, помимо прочего, отнёс идеи о включении Канады и Гренландии в состав Соединённых Штатов.
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Вместе с тем, политик убеждён, что Трамп решил переделать мир, чтобы в итоге создать новую, «трамповскую политическую географию». Все эти идеи Медведев назвал абсолютно нереальными и прожектерскими, но тем не менее они выдвигаются.
К прожектерству Медведев, помимо прочего, отнёс идеи о включении Канады и Гренландии в состав Соединённых Штатов.
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Анастасия Чинкова