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Медведев призвал не воспринимать всерьёз идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии

Медведев: идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии нереальны
Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не воспринимать всерьёз заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады и Гренландии, поскольку они звучат прожектерскими. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что пока не знает, чем конкретно будет заниматься Трамп во время своего второго президентского срока, однако подчеркнул, что начинает он нескучно.

Вместе с тем, политик убеждён, что Трамп решил переделать мир, чтобы в итоге создать новую, «трамповскую политическую географию». Все эти идеи Медведев назвал абсолютно нереальными и прожектерскими, но тем не менее они выдвигаются.



К прожектерству Медведев, помимо прочего, отнёс идеи о включении Канады и Гренландии в состав Соединённых Штатов.

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#политика
Türkiye: ВС Турции приведены в боевую готовность на случай операции в Сирии
09 января 2025, 10:31

Фото: istockphoto/andriano_cz

Турецкая армия приведена в полную боевую готовность. Это связано с возможной военной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии.
Об этом пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации отмечается, что Анкара требует от новых сирийских властей принятия решительных мер против террористической организации и продолжает готовиться к любым сценариям развития событий, включая военные действия на территории Сирии. Войска на границе приведены в боевую готовность.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предъявила ультиматум боевикам РПК в Сирии. В случае игнорирования требований турецкой стороны, проведение военной операции станет вполне актуальным.

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#военные
#операции
#турция
#сирия
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Politico: Смена главы Пентагона может отразиться на поставках оружия Украине
09 января 2025, 10:10

Фото: istockphoto/icholakov

Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода со своего поста министра обороны США Ллойда Остина. Конечно, это отразится и на поставках оружия Киеву.
Об этом пишет издание Politico. В публикации отмечается, что Остин сейчас находится в Германии, где в последний раз в качестве главы Пентагона принимает участие во встрече с союзниками по вопросам оказания военной помощи Украине.

«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совершенно иначе — если она вообще соберется», — пишут авторы материала.

Обозреватели подчёркивают, что с уходом Остина с должности министра обороны США группа потеряет своего главного «чирлидера» и основателя. Будущая администрация Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания помощи Киеву. Распад контактной группы может стать ударом для Украины, которая и без того уступает позиции России, заключают авторы статьи.

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#сша
#администрация
#украина
#пентагон
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Финские власти решили оставить границу с Россией закрытой
09 января 2025, 09:16

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вот уже больше года граница между Россией и Финляндией остаётся закрытой. И открывать её в ближайшее время финские власти не намерены.
Об этом заявил журналистам премьер-министр северной страны Петтери Орпо после встречи с лидерами партий и парламентских фракций, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности.

«К сожалению, оценка угрозы восточной границы остается неизменной, из-за чего мы не можем открыть границу», — сказал финский премьер.

По словам Орпо, самой серьёзной проблемой в Балтийском море остаётся «теневой флот» России. По его словам, Евросоюзу и НАТО следует активно искать способы противодействия этой «угрозе».

Финляндия начала закрывать пограничные пропускные пункты на восточной границе с ноября 2023 года. Причиной этого был назван неконтролируемый поток беженцев в страну. В апреле прошлого года пограничные переходы планировалось открыть, но этого так и не произошло.

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Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
Володин: Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента
09 января 2025, 09:09

Вячеслав Володин (Фото: kremlin.ru)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении в январе рассмотреть меры по защите граждан, особенно детей, от деструктивного контента, который встречается в видеоиграх и других медиа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Володин отметил, что поступают многочисленные обращения по поводу сюжетов, содержащих агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.

В своем Telegram-канале Володин запустил опрос среди подписчиков, чтобы выяснить общественное мнение по этому вопросу. По состоянию на 8:30 мск, более 26 тысяч человек приняли участие в голосовании. Результаты показали, что 83% участников поддерживают инициативу, 14% высказались против, а 3% выбрали ответ «все равно».

Эта инициатива вызвана растущей озабоченностью по поводу влияния деструктивного контента на молодежь и необходимость создания безопасной информационной среды для детей. Ожидается, что в январе Госдума примет конкретные решения, направленные на защиту граждан от негативного воздействия медиа.

На недавнем заседании Госсовета в Кремле президент России Владимир Путин поднял вопросы, связанные с опасным контентом и влиянием видеоигр как инструмента пропаганды на детей. Он призвал депутатов Государственной Думы провести анализ содержания игр и совместно с правительством выработать соответствующие решения.

Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#telegram
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#володин
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WSJ: Си Цзиньпина возмутили слова экономиста о состоянии экономики Китая
09 января 2025, 08:59

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

Китайский лидер Си Цзиньпин пришёл в ярость из-за слов экономиста Гао Шаньвэня. Тот допустил возможность завышения Пекином официальных данных об экономическом росте государства.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации указано, что председатель КНР поручил привлечь к ответственности экономиста, который допустил, что реальные показатели роста ВВП Китая в последние годы могут быть более чем в два раза ниже официальных.

В декабре 2024 года Гао Шэньвэнь высказал мнение, что в последние два-три года рост ВВП в Китае составлял около двух процентов, тогда как согласно официальной статистике его показатель был равен пяти процентам.

Ещё большее негодование Си Цзиньпина вызвали сомнения экономиста в том, что руководство КНР способно предпринять реальные шаги для стимулирования экономического роста.

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#мнение
#рост
#ввп
#китай
#си цзиньпин
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Додик: Европа теряет миллиарды из-за Украины и к тому же проигрывает России
09 января 2025, 08:03

Милорад Додик (Фото: kremlin.ru)

Европа за время конфликта на Украине потеряла уже миллиарды евро. К тому же она очевидно проигрывает России и её лидеру Владимиру Путину.
Об этом в эфире государственного Радио и телевидения заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в своём выступлении по случаю 33-й годовщины образования РС БиГ. Он отметил, что Путин побеждает потому, что с самого начала «был прав».

«Ещё в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) Путин сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите". И оказался прав», — сказал президент РС БиГ.

Додик напомнил о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который признал, что Запад всё время вооружал Киев, несмотря на Минские соглашения. Поэтому, по словам президента, смешно обвинять Путина в том, что он защищает свою страну.

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#сша
#соглашения
#президент
#радио
#запад
#путин
#киев
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Биткойны осужденного экс-следователя СК Тамбиева начали передавать государству
09 января 2025, 07:17

Фото: iStock/dulezidar

Судебные приставы начали процесс обращения в доход государства более 1 миллиарда рублей в биткойнах, принадлежащих бывшему следователю Следственного комитета России Марату Тамбиеву, который был осужден за рекордную взятку в криптовалюте, сообщает ТАСС,
Отмечается, что исполнительное производство инициировано на основании судебного решения, согласно которому биткойны Тамбиева, хранящиеся на аппаратном кошельке «Ledger Nano X», будут конфискованы в пользу государства.

В дополнение к этому, на имущество Тамбиева наложен арест в рамках другого исполнительного производства, открытого 20 декабря 2024 года. Также с него взыскиваются исполнительные сборы в размере 15 тысяч рублей.

Суд в Подмосковье приговорил Тамбиева к 16 годам лишения свободы за получение взятки в размере 2,7 тысячи биткойнов, что по текущему курсу составляет около 26,8 миллиарда рублей. В настоящее время он отбывает наказание в колонии строгого режима.

Тамбиев был арестован в марте 2022 года. Он, вместе с бывшей следовательницей Ляховенко, вымогал криптовалюту у хакеров из группировки Infraud Organization.

Судебные приставы взыщут более 8,6 млрд рублей с бизнесмена Бориса Шпигеля. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#арест
#имущество
#производство
#приставы
#наказание
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Байден полагает, что победил бы Трампа на выборах в 2024 году
08 января 2025, 22:16

Джо Байден (Фото: whitehouse.gov)

Уходящий американский президент Джо Байден полагает, что смог бы одержать победу над республиканцем Дональдом Трампом на прошедших 5 ноября 2024 года выборах в США. С подобной оценкой он выступил в интервью газете USA Today.
Джо Байдена спросили, считает ли он, что у него бы получилось победить на ноябрьских выборах.

«Это звучит высокомерно, но думаю, что да, исходя из [результатов] опросов», — заявил Джо Байден.

При том 82-летний уходящий президент США затруднился дать точный ответ на вопрос о том, смог бы он возглавлять администрацию страны на протяжении еще четырёх лет.

«Я не знаю», — поделился Байден.

Уходящий президент уточнил, что сначала не планировал участвовать и в выборах 2020 года, но решился, так ак счёл, что у него были «хорошие шансы» на то, чтобы победить республиканца Трампа, который тогда добивался переизбрания на высший государственный пост.

«Пока все неплохо. Но кто знает, что я буду из себя представлять, когда мне будет 86?», — резюмировал Байден, чей президентский срок заканчивается 20 января.

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#сша
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#байден
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#выборы
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США отказались передавать Украине вертолёты Blackhawk
Пентагон: США не передадут Киеву вертолёты Blackhawk, но ищут подходящие опции
08 января 2025, 21:43

Фото: iStock/vadimrysev

Вашингтон пока не принял решение о предоставлении Киеву многоцелевых вертолётов Blackhawk, однако ищет подходящие опции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга с журналистами.
Он подчеркнул, что новых объявлений по поводу предоставления американских вертолётов ВСУ нет, однако украинцы услышаны, ведётся работа с партнёрами и союзниками по поиску наиболее подходящего типа вертолётов.

По словам представителя американского оборонного ведомства, США пока не согласовывали отправку Украине вертолётов Blackhawk ине выделяли на это деньги.

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#сша
#украина
#всу
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