Медведев призвал при встрече «бить в морду» финским дипломатам

Фото: сайт Кремля
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». Российский политик со свойственной ему простотой посоветовал в ответ просто «бить в морду» дипломатам из Финляндии.
Ранее в российском посольстве назвали идею финского учёного банальным хулиганством и вандализмом, воплощение которой нарушит не только Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, но и законы самой Финляндии.
Медведев в своём телеграм-канале по традиции не стал впадать в дипломатические изыски, но предположил, что портить ни в чём не повинное имущество дипломатов из Страны Суоми не стоит, так же как и поддаваться на провокации представителей некогда дружественной страны. Он призвал к сдержанному ответу, в рамках всё той же Венской конвенции от 1961 года.
Читайте также:
«Не будите зверя!»: Медведев ответил на угрозы польского генерала Анджейчака
Медведев: Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и забыть о НАТО
Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире
Медведев в своём телеграм-канале по традиции не стал впадать в дипломатические изыски, но предположил, что портить ни в чём не повинное имущество дипломатов из Страны Суоми не стоит, так же как и поддаваться на провокации представителей некогда дружественной страны. Он призвал к сдержанному ответу, в рамках всё той же Венской конвенции от 1961 года.
«При встрече каждому финскому дипломату — в рыло!», — сказал Медведев.
Читайте также:
«Не будите зверя!»: Медведев ответил на угрозы польского генерала Анджейчака
Медведев: Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и забыть о НАТО
Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире
Александр Бойцов