Медведев: Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и забыть о НАТО

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент РФ Владимир Путин может сказать Трампу, что Киев должен сдаться и отказаться от присоединения к НАТО. Таким образом он ответил на размышления спикера палаты представителей США Майка Джонсона.
Ранее Джонсон в интервью порталу Punchbowl News заявил, что, если кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, то он позвонит Путину, скажет «Достаточно» и завершит украинский конфликт.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана.
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«А что, если Путин скажет: "Еще нет. Украина должна капитулировать. И никакого присоединения к НАТО», — ответил на эти размышления Медведев.
Ранее сообщалось, что штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа запросил военную помощь из-за якобы угрозы от Ирана.
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Данил Пономарев