Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать.
«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!» — сообщил Медведев.
Российский политик в ироничной форме также выразил сожаление, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии не был правителем в разных странах в последние десять тысяч лет.
Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.
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