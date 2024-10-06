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Медведев с иронией прокомментировал заявления Трампа о войнах в мире

06 октября 2024, 11:57
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-президента США Дональда Трампа, что при нем войны бы удалось избежать.
«Нетленка от Трампа: «Если бы президентом был я, то войны в [вставьте любое] удалось бы избежать!» — сообщил Медведев.

Российский политик в ироничной форме также выразил сожаление, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от республиканской партии не был правителем в разных странах в последние десять тысяч лет.



Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. На пост главы Соединенных Штатов претендует кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения американского лидера Джо Байдена покинуть её.

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#медведев
В Госдуме объяснили, почему многочисленные «предсказания» Жириновского сбываются
Депутат Федоров: прогнозы Жириновского успешны благодаря его опыту
06 октября 2024, 09:43

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что успешность «предсказаний» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского объясняется его опытом и тем, что политик не боялся их прилюдно озвучивать. Об этом информирует ТАСС.
По словам парламентария, заявления Жириновского нельзя называть «предсказаниями», как это делает большинство. Федоров утверждает, что предсказывать события нетрудно, если человек владеет наукой и достаточным количеством опыта.

Депутат также напомнил, что в свое время первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и сам он предупреждали еще 35 лет назад о грядущем противостоянии с Украиной.

Напомним, Владимир Жириновский возглавлял партию ЛДПР с момента ее основания в 1992 году.

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Глава Казахстана назвал роль международного консорциума в строительстве АЭС
Токаев заявил, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум
06 октября 2024, 08:44

Фото: сайт Кремля

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что атомную электростанцию в стране должен строить международный консорциум в случае одобрения этой идеи населением на республиканском референдуме. Кадры выступления Токаева опубликовал пресс-секретарь главы государства Берик Уали в соцсетях.
Глава Казахстана отметил, что вопрос о строительстве АЭС является непростым. По словам президента страны, правительство должно заняться его анализом, а также провести необходимые переговоры.

Токаев заключил, что в Казахстане должен работать международный консорциум, состоящий из мировых компаний, которые обладают самыми передовыми технологиями.

Ранее сообщалось, что Общенациональный референдум по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане состоится 6 октября этого года. Данный референдум станет широким общенациональным диалогом. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россия получила от форума ОБСЕ пять «высокомерных отказов»
Дипломат Жданова: РФ получила от ОБСЕ пять высокомерных отказов на выступления
06 октября 2024, 07:41

Фото: iStock/SlavkoSereda

Россия с зимы этого года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 5 «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.
По словам Ждановой, в этом году ситуация на форуме была «крайне нестабильной». Дипломат подчеркнула, что российской делегации приходилось предпринимать жесткие ответные меры из-за ущемления интересов РФ председательствовавшими государствами.

Жданова напомнила о случае, когда российским учащимся перекрыли доступ к подключению к заседаниям в качестве слушателей, однако студенты из других стран ОБСЕ имеют такую возможность. Как отметила дипломат, из-за подобных условий делегация РФ не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний ФСОБ в летнем триместре.

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Нетаньяху назвал позором слова Макрона о прекращении поставок оружия Израилю
06 октября 2024, 07:28

Фото: сайт Кремля

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о запрете поставок оружия Израилю являются позором. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает The Hindu.
По словам лидера Израиля, пока его страна сражается с силами варварства во главе с Ираном, все цивилизованные государства должны твердо стоять на израильской стороне. Нетаньяху подчеркнул, что слова не только Макрона, но и других глав западных государств, которые призывают к эмбарго, являются позорными.

Израиль продолжит сражаться даже без поддержки своих союзников, добавил премьер-министр. Он заключил, что Израиль «обязательно победит в этой битве».

Напомним, 1 октября текущего года Иран запустил порядка 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Такой шаг был сделан в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.

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В США раскрыли подробности беседы Путина и Трампа об Украине
NYT: Трамп в 2017 году спросил у Путина, что он думает об Украине
06 октября 2024, 05:58

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным спросил его, что он думает о военной помощи Украине. Об этом событии сообщила газета The New York Times.
Встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге. В ходе встречи президент США объявил, что планирует оказать Украине помощь оружием, и спросил «Что вы думаете?». Российский лидер ответил, что это ошибка. Журнал отметил, что бывший американский лидер «не стал возражать».

В своем первом телефонном разговоре 28 января 2017 года президенты также обсудили Украину. По словам собеседника издания, Путин рассказал о коррупции на Украине со времен распада Советского Союза, на что Трамп отреагировал сдержанно. Он не согласился с мнением собеседника, но и не стал защищать Украину.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не допустит распада Украины, если Трамп победит на президентских выборах 5 ноября этого года.

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#дональд трамп
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В США заявили об очередном шансе Зеленского представить «план победы»
WP: Зеленский сможет показать свой «план победя» на встрече в Рамштайне
06 октября 2024, 05:01

Президент Украины Владимир Зеленский снова сможет показать свой «план победы» в рамках заседания контактной группы по обороне в Рамштайне, Германия. Об очередном шансе украинского лидера сообщила газета The Washington Post (WP).
По слухам, среди участников встречи будет нынешний президент США Джо Байден. По словам американского чиновника, Зеленский может «получить какую-то другую помощь» в Германии.

Ранее британская газета The Times сообщила, что администрация США отправила Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась очередным выделением экономической помощи. Британский дипломат назвал инициативу украинского лидера «списком покупок, а не стратегией».

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Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа
06 октября 2024, 04:47

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала школу и здание мечети в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. Об этом сообщается на канале ЦАХАЛ в Telegram.
По данным армии, в этих зданиях располагалась штаб-квартира палестинского движения ХАМАС.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке в преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль.

5 октября Армия обороны Израиля атаковала штаб-квартиру «Хезболлы» в мечети на юге Ливана. Перед атакой жителям было разослано предупреждение.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что в отношении «Хезболлы» ожидаются «сюрпризы». Но он также отметил, что организация уже понесла тяжелые удары.

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В Британии рассказали о реакции США на «план победы« Зеленского
The Times: США отправили Зеленского с его «планом победы» «куда подальше»
06 октября 2024, 04:29

Администрация США отправила президента Украины Владимира Зеленского и его «план победы» «куда подальше» и ограничилась выделением новых средств. Подробности этого раскрыла британская газета The Times.
Сообщается, что Вашингтон не стал воспринимать всерьез желание Украины вступить в Североатлантический альянс (НАТО) и отказывается предоставить какие-либо гарантии. США также отказались позволить удары западным оружием вглубь России, пообещав лишь 2,4 миллиарда долларов.

Британский дипломат назвал «план победы» Зеленского «списком покупок, а не стратегией».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что после неудачного визита Зеленского в США Запад потребовал от Киева скорейшего прекращения конфликта.

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#россия
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Генсек ООН призвал участников конфликта на Ближнем Востоке «прекратить страдания»
Гутерриш призвал страны Ближнего Востока «прекратить страдания»
06 октября 2024, 03:45

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В преддверии годовщины вторжения ХАМАС в Израиль генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
«Пора освободить заложников. Пора сложить оружие. Пора положить конец страданиям, охватившим регион. Настало время мира, международного права и справедливости. Организация Объединенных Наций всецело привержена достижению этих целей», – заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что ХАМАС должен разрешить представителям Красного Креста посетить заложников. Генеральный секретарь также заявил, что все стороны конфликта должны стремиться к мирным решениям.

1 октября Иран запустил около 500 баллистических ракет в сторону Израиля. Это было сделано в ответ на уничтожение лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командиров КСИР в Ливане.

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#заложники
#израиль
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