Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал США внимательнее осматривать туалеты после визитов Владимира Зеленского. Об этом председатель партии «Единая Россия» написал в своём Telegram-канале.
Он пояснил свои слова тем, что для киевского режима свойственно считать весь мир обязанным, но в случае необходимости «навалить кучу дерьма прямо в спальне благодетеля».
Медведев убеждён, что так ведут себя как украинские релоканты в Европе, так и сам Владимир Зеленский.
Политик призвал представителей Белого дома внимательнее осматривать туалеты и прочие укромные уголки.
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Медведев убеждён, что так ведут себя как украинские релоканты в Европе, так и сам Владимир Зеленский.
Политик призвал представителей Белого дома внимательнее осматривать туалеты и прочие укромные уголки.
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Анастасия Чинкова