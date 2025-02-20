В Киеве устроили митинг у посольства США после критики Зеленского Трампом

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Митинг у американского посольства устроили в Киеве после того, как президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского. Об этом пишут украинские СМИ, ссылаясь на ряд местных Telegram-каналов.
«Видимо, так они реагируют на последние заявления Трампа с критикой Зеленского и на переговоры США с Россией», — говорится в сообщении.Уточняется, что у здания посольства США примерно 30 человек с украинским и американским флагами.
Ранее Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять страну, если на Украине не пройдет голосование.
Перед этим стало известно, какое заманчивое предложение сделал сын Трампа Зеленскому.
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Никита Кротов