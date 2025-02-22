Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.
Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.
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Иван Мусатов