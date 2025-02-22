Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий в Парке Победы

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев встретился с ветеранами боевых действий в Музее Победы на Поклонной горе. От Подмосковья в мероприятии приняли участие более 40 военнослужащих.
Медведев подчеркнул, что Год защитника Отечества и Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – знаменательные события для России. Сегодня особенно важно выстроить систему поддержки ветеранов и участников военных конфликтов разных лет, чтобы все государственные обязательства выполнять до конца.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Лосунчуков отметил важность кадровых образовательных программ для военных, возвращающихся домой из зоны боевого соприкосновения. Он убеждён, что немедленное вовлечение участников СВО в гражданскую работу положительно скажется на социальной адаптации в целом.
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«В Год защитника Отечества нам всем, как членам партии «Единая Россия», как людям, которые любят свою страну, нужно сделать всё, чтобы чувство причастности к стране было практически везде. Не важно, чем ты занимаешься. Кто-то защищает страну на передовых рубежах, на линии боевого соприкосновения. Кто-то куёт победу в тылу. Мне приходится много ездить по оборонным предприятиям. Когда началась СВО, у всех были сомнения – сможет ли наша оборонка достичь уровня, который она достигла, например, в период с 1941 по 1943 годы, когда беспрецедентно выросло производство танков, пушек, снарядов, появились наши первые реактивные системы залпового огня – «Катюши». Смогли. Это означает, что и люди, которые в тылу производят, тоже трудятся, как следует. Хочу их упомянуть, как Героев, как патриотов, потому что подчас это работа в три смены – трудная, тяжёлая», – сказал Дмитрий Медведев.Делегацию подмосковных участников встречи возглавили депутат Мособлдумы, ветеран войны в Афганистане Владимир Вшивцев и член Генсовета «Единой России», председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.
Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»
Лосунчуков отметил важность кадровых образовательных программ для военных, возвращающихся домой из зоны боевого соприкосновения. Он убеждён, что немедленное вовлечение участников СВО в гражданскую работу положительно скажется на социальной адаптации в целом.
«В Московской области, за неполных 2 месяца работы Ассоциации, подано свыше 200 заявлений на вступление. Уже приняты решения по 37 руководителям местных отделений. Организацию в муниципалитетах Подмосковья будут представлять люди заслуженные, не раз проявившие себя на поле боя, за что удостоены высших государственных наград», – подчеркнул председатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.Кроме того, по словам Лосунчукова, Московская область уже начала реализацию региональной программы, аналога федеральной инициативы «Время Героев». Речь идёт о программе «Герои Подмосковья», отбор участников которой стартует в марте.
«Образовательная программа стартовала в начале года. Курс был составлен в партнерстве с коллегами из Высшей школы государственного управления РАНХиГС. По аналогии с президентским проектом создается Общественный совет, участники которого будут коллегиально принимать окончательное решение об отборе кандидатов. По результатам обучения планируется дальнейшее поступление слушателей на государственную или муниципальную службу, либо трудоустройство в частные и общественные организации областного и муниципального уровней», – уточнил Лосунчуков.Читайте также:
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Анастасия Чинкова