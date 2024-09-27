Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова Путина страны

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал успокоиться нервно отреагировавшие на слова президента России Владимира Путина о ядерной доктрине государства. Об этом пишет ТАСС.
«На самом деле я видел кое-что на эту тему. Отдельные руководители военных организаций, генштаба небольших государств договорились до возможности нанесения превентивного удара по России. Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», — прокомментировал Медведев.Перед этим эстонский генерал Вахур Карус заявлял в беседе с журналистами о том, что Таллин готов к нанесению превентивного удара по РФ, а также о подготовке к конфликту с Россией Североатлантического альянса.
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Никита Кротов