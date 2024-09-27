Фото: сайт Кремля
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал ошибкой слова своего политического советника Балажа Орбана о том, что Венгрия не стала бы себя защищать в случае вторжения в страну извне.
Накануне советник и однофамилец Орбана высказал мнение, что власти Венгрии не позволили бы втянуть свою страну в войну, как это сделал Зеленский два с половиной года назад. Он также сослался на события 1956 года, когда советские войска подавили восстание в стране.
Он также подчеркнул, что Венгрия всегда будет защищать себя, как это предусмотрено её конституцией. Глава венгерского правительства также предостерёг от того, чтобы проводить параллели между событиями 1956 года и конфликтом на Украине.
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«Мой политический директор сделал двусмысленное заявление, что является ошибкой, поскольку наше сообщество стоит на основе революции 1956 года, выросло из нее», — возразил своему советнику премьер-министр Венгрии.
Он также подчеркнул, что Венгрия всегда будет защищать себя, как это предусмотрено её конституцией. Глава венгерского правительства также предостерёг от того, чтобы проводить параллели между событиями 1956 года и конфликтом на Украине.
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Александр Бойцов