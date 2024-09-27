Кремль оценил слова Лукашенко о ядерном ударе России в случае агрессии против РБ

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Россия защитит Белоруссию при необходимости. Об этом заявил журналистам SHOT представитель Кремля Дмитрий Песков. Так пресс-секретарь прокомментировал слова главы РБ Александра Лукашенко о возможном применении ядерных вооружений при натовской агрессии в отношении республики.
Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении четко обозначил готовность защищать Белоруссию при необходимости.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил НАТО ядерными вооружениями, если Североатлантический альянс решит совершить нападение на республику.
Белорусский лидер упомянул слова Путина об изменении ядерной доктрины государства.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил НАТО ядерными вооружениями, если Североатлантический альянс решит совершить нападение на республику.
Белорусский лидер упомянул слова Путина об изменении ядерной доктрины государства.
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Никита Кротов