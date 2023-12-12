Зеленский приехал в конгресс США

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Прямую трансляцию проводит канал CNN.
На кадрах трансляции украинского лидера сопровождают лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
Ранее сообщалось, что американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году.
Напомним, конгресс США после избрания нового спикера палаты представителей Майка Джонсона не одобрил ни одного пакета помощи Украине, а дата рассмотрения законопроекта о средствах для Киева до сих пор не утверждена. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
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Ранее сообщалось, что американский конгресс сейчас менее доброжелательно настроен по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по сравнению с его прошлым визитом в 2022 году.
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Екатерина Коршунова