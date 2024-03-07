Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Украины

Фото: сайт Кремля
У России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после слов президента Эммунюэля Макрона об отсутствии таковых у Парижа в поддержке Киева. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.
Макрон в ходе встречи с главами оппозиции завил, что в поддержке Киева у Франции «нет никаких лимитов» и «никаких красных линий», о чём сообщает телеканал BFMTV.
Медведев подчеркнул, что у Франции больше нет никаких красных линий в вопросе поддержки Украины, то и у России не осталось красных линий в отношении Парижа.
Ранее глава националистической партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал парламент Франции объявить импичмент Макрону, который ненавидит свою страну и пытается втянуть её в войну.
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Анастасия Чинкова