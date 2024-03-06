Во Франции призвали остановить «безумного» Макрона

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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Эммануэля Макрона в желании войны, заявил политик в социальной сети X.
«Безумный и покорный НАТО Макрон явно хочет войны! Остановите Макрона, остановите НАТО!» – заявил политик, комментируя слова французского лидера о надвигающейся войне в Европе.
Ранее Филиппо отреагировал на высказывания Макрона о возможности отправки войск на Украину и призвал к выходу Франции из ЕС и НАТО.
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Александр Климов