Во Франции призвали остановить «безумного» Макрона

Основной проблемой, которая интересует правительство и армию ФРГ, остается то, какие шаги официальная Москва будет расценивать как прямое участие Берлина в конфликте на Украине. Об этом в эксклюзивном разговоре с «Известиями» рассказал политолог Фёдор Басов, комментируя скандал с утечкой разговоров офицеров бундесвера.