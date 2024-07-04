Медведев провёл параллель между Гражданской войной в США и конфликтом на Украине

Фото: сайт Кремля
Противостояние северных штатов США и Конфедерации южных в ходе Гражданской войны 1861-1865 годов имеет немалое сходство с украинским конфликтом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Разница между американскими Севером и Югом в промышленном потенциале была примерно такой же, как между Россией и Украиной, написал он в своём телеграм-канале по случаю Дня независимости США. Идеалы противоборствующих сторон также кардинально различались, отметил политик. Равенство, свобода и единый закон для всех — у северян, а на Юге — бесчеловечный и дремучий расизм, так же, как сейчас — неонацизм на Украине.
Политик отметил, что российского президента Владимира Путина в американских газетах порой стали уподоблять Аврааму Линкольну. Он также напомнил, что Линкольн и северяне одержали победу в Гражданской войне.
Читайте также:
Медведев пригрозил ответить войной на конфискацию активов РФ за рубежом
Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»
Медведев назвал США «оборзевшими»
«Параллели более чем прозрачные, а потому неприятные для либерально-левого истеблишмента, который заправляет масс-медиа в США», — подчеркнул Медведев.
Политик отметил, что российского президента Владимира Путина в американских газетах порой стали уподоблять Аврааму Линкольну. Он также напомнил, что Линкольн и северяне одержали победу в Гражданской войне.
Читайте также:
Медведев пригрозил ответить войной на конфискацию активов РФ за рубежом
Медведев: мирное предложение России по Украине носит «срочный характер»
Медведев назвал США «оборзевшими»
Александр Бойцов