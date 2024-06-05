Путин раскрыл истинные интересы США

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин считает, что США интересует только их величие, а не Украина. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ.
«Я думаю, вы согласитесь со мной в том, что ведь Украина в Соединенных Штатах никого не интересует, интересует величие Соединенных Штатов, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое величие и за свое лидерство», — сказал Путин.
Напомним, сегодня, 5 июня, глава российского государства встретился с руководителями крупнейших международных СМИ, в том числе из недружественных стран.
В беседе принимают участие представители информагентств из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, США, Узбекистана, Китая, Ирана, Великобритании, Турции, Кореи, Италии, Германии, Японии, Испании и Франции.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в многофункциональный комплекс «Лахта Центр», построенный на берегу Финского залива на северо-западе Санкт-Петербурга. Встреча с представителями СМИ проходит именно там.
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