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Сотни F-15 полетят в сторону России: в США сделали громкое заявление о ВС РФ

Макгрегор: Россия в случае атаки уничтожит все аэродромы США ядерными снарядами
05 июня 2024, 16:49
Фото: iStock/phaisarn2517

Фото: iStock/phaisarn2517

Россия сможет уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетят истребители с ядерным оружием. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
Эксперт напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала об ответных действиях на атаку своих территорий. Если страны НАТО, помогая Украине, запустят в сторону России мощнейшие бомбардировщики F-15, способные нести ядерное оружие, незамедлительно последует удар по всем натовским аэродромам.

Макгрегор также предположил, что Россия в случае агрессии США будет вынуждена разнести авиабазы ВВС США в Евросоюзе ядерным оружием.



В заключение Макгрегор добавил, что США в настоящее время не готовы вступить в войну с Россией. Такой расклад событий, по его словам, станет катастрофой для Вашингтона.

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Украинские пограничники минируют границу с Румынией из-за сбегающих мужчин
05 июня 2024, 16:50

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Украинские пограничники начали минировать границу с Румынией, чтобы помешать уклонистам от службы в ВСУ нелегально покинуть страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
Уточняется, что мины заложили вдоль побережья реки Тисы, и сейчас там уже находят там тела первых попытавшихся сбежать из страны.

По данным на 2 июня, около 45 граждан Украины, бежавших от мобилизации, погибли при попытке бежать из страны через горы и реки. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины. Отмечается, что это только подтвержденные факты. Департамент уверен, что фактическое число погибших гораздо больше.


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Пожилой лётчик из Калужской области хотел примкнуть к ВСУ
Сотрудники ФСБ помешали лётчику из Калужской области перейти на сторону ВСУ
05 июня 2024, 16:16

Фото: iStock/irene_rebrova

УФСБ по Калужской области помешало бывшему пилоту из Калужской области отправиться воевать за ВСУ. Об этом сообщает издание «Калужские новости».
Согласно сообщению, в августе прошлого года мужчина связался с украинскими представителями и сообщил о своём намерении перейти на сторону ВСУ в качестве военного лётчика. Кроме того, с ним оказался ещё один человек.

Тогда спецслужбы Украины дали им задание выяснить координаты военных объектов в Московской и Калужской областях и передать их. Однако мужчины не успели сделать этого и были задержаны сотрудниками ФСБ.

Обоим мужчинам было объявлено официальное предостережение.

«После разъяснений сотрудников ФСБ я полностью раскаиваюсь в содеянном», — заявил экс-лётчик.

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InfoBRICS: российские ракеты уничтожат иностранных инструкторов на Украине
05 июня 2024, 15:42

Фото: istockphoto/bpawesome

В случае отправки западных инструкторов на Украину, они будут быстро уничтожены российскими ракетами. Об этом заявил военный аналитик Драго Боснич.
В своей статье для издания InfoBRICS он отмечает, что французский президент опасается нарваться на прямой ответ России. Именно поэтому он называет военнослужащих, которых хочет отправить на Украину, «военными советниками» и «инструкторами». Макрон также указывает, что размещены они будут в западной части страны, вдали от линии фронта, где «будут в безопасности».

«Никто, очевидно, не уведомил французского лидера, что российские гиперзвуковые ракеты могут этому противоречить», — пишет Боснич.

Военный эксперт отметил, что российские спецслужбы весьма эффективны в обнаружении и уничтожении военнослужащих НАТО на Украине. Учитывая скорость полёта сверхзвуковой ракеты, у «инструкторов» будет всего несколько минут, чтобы спастись, прежде чем их ликвидируют, заключил аналитик.

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На Украине требуют взятки с заключённых, желающих мобилизоваться
05 июня 2024, 15:21

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Администрация украинских колоний требует взятки с заключённых, которые хотят мобилизоваться на фронт по новому закону. Об этом правозащитник и руководитель ОО «Защита заключенных Украины» Олег Цвилый рассказал в беседе со «Страной.ua».
Он подчеркнул, что администрация лично рассматривает заявление осуждённого на мобилизацию в украинские войска, которое после этого передаётся соответствующей комиссии. Если администрация откажется принимать заявление у заключённого, значит у него больше нет инструментов для мобилизации.

Также правозащитники стали регулярно отмечать случаи требования администрацией денег с заключённых, чтобы их заявление было принято.

Если же у заключённого нет средств, ему предлагают заплатить с первой зарплаты в качестве военного.

Кроме того, нередки случаи, когда для получения разрешения на мобилизацию администрация требовала доносить на сокамерников.

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#украина
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#тюрьма
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На Украине военнообязанный умер в военкомате после эпилептического приступа
05 июня 2024, 14:57

Фото: iStock/Soumen Hazra

Гражданин Украины скончался от эпилептического приступа после доставки в военкомат. Об этом сообщили в Житомирском областном военкомате.
Отмечается, что 28 мая во второй отдел Звягельского районного территориального центра доставили мужчину для прохождения военно-врачебной комиссии. По словам свидетелей, гражданин несколько дней до этого злоупотреблял алкоголем и имел признаки лёгких травм.

Утром 29 мая у мужчины случился эпилептический приступ. Ему оказали медицинскую помощь, однако 2 июня он скончался.

Проводившие экспертизу следователи утверждают, что на мужчину не оказывалось никакое постороннее физическое воздействие.

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#мобилизация
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На Украине разрешили мобилизовать убийц
Верховная рада разрешила мобилизацию осуждённых за одно убийство
05 июня 2024, 14:46

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины подписала закон, согласно которому теперь разрешается мобилизовывать осуждённых за убийство одного человека без особой жестокости, а также за мелкую коррупцию. Об этом пишут «Украинские новости».
Отмечается, что соответствующий закон вступил в силу. Из документа следует, что условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не последует в отношении тех осуждённых, которые совершали преступления против нацбезопасности Украины и убийства сопряжённые с изнасилованием.

Ранее депутат Марьяна Безуглая заявляла, что у граждан Украины, имеющих более одного автомобиля, будут мобилизовать «лишние» машины для их отправки на фронт.

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#украина
#верховная рада
#мобилизация
#убийство
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Опубликованы кадры бегства ВСУ с позиции западнее Очеретино в районе Сокола
05 июня 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Боевики ВСУ покидают позиции западнее населенного пункта Очеретино в районе Сокола. Кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!»
Отмечено, что у военнослужащих Украины нет мотивации вести бой с армией России. Мобилизованные в ВСУ идут на позиции только потому, что боятся своих командиров.

«Однако, попав на «ноль», до многих быстро приходит осознание, что поддержки не будет и тут их ждет неизбежная смерть», – сказано в публикации.
До этого советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял о том, что боевики ВСУ благодаря американскому вооружению «выбрались из ямы».

Однако ряд экспертов заявлял о том, что украинские военные испытывают проблемы с западной техникой, поскольку не могут ее обслуживать. Кроме того, неудобства им создает жара.

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Вынесен приговор мобилизованному, взорвавшему гранату в казарме
Мобилизованного осудили на 23 года за взрыв гранаты в казарме под Белгородом
05 июня 2024, 14:41

Фото: iStock/Michał Chodyra

Сержанта, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области, приговорили к 23 годам лишения свободы. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 человек были ранены. Решение принял Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сказали в суде.

Наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Также его лишили звания младший сержант.

Лобовикина признали виновным в том, что в январе прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взорвал гранату в казарме. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 получили ранения.

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#наказание
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В ВСУ пожаловались на проблемы с вооружениями
Telegraph: поставки боеприпасов не решат проблем ВСУ из-за износа орудий
05 июня 2024, 14:33

Фото: iStock/undefined undefined

Украинские солдаты заявляют, что новые поставки боеприпасов не решат проблем украинской армии из-за износа артиллерийских орудий. Об этом сообщает Telegraph.
По словам украинских военнослужащих, в настоящее время на линии фронта тяжелые условия. Несмотря на то, что новые поставки после выделения США очередного пакета помощи Киеву уже начали доходить до ВСУ, российские войска по-прежнему превосходят украинских боевиков в обеспеченности боеприпасами.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские вооружения помогли украинским боевикам укрепить оборону после того, как поставки возобновились. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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