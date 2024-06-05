Сотни F-15 полетят в сторону России: в США сделали громкое заявление о ВС РФ

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Россия сможет уничтожить авиабазы НАТО, с которых взлетят истребители с ядерным оружием. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в беседе с отставным подполковником Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале.
Эксперт напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала об ответных действиях на атаку своих территорий. Если страны НАТО, помогая Украине, запустят в сторону России мощнейшие бомбардировщики F-15, способные нести ядерное оружие, незамедлительно последует удар по всем натовским аэродромам.
Макгрегор также предположил, что Россия в случае агрессии США будет вынуждена разнести авиабазы ВВС США в Евросоюзе ядерным оружием.
В заключение Макгрегор добавил, что США в настоящее время не готовы вступить в войну с Россией. Такой расклад событий, по его словам, станет катастрофой для Вашингтона.
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Макгрегор также предположил, что Россия в случае агрессии США будет вынуждена разнести авиабазы ВВС США в Евросоюзе ядерным оружием.
В заключение Макгрегор добавил, что США в настоящее время не готовы вступить в войну с Россией. Такой расклад событий, по его словам, станет катастрофой для Вашингтона.
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Анастасия Чинкова