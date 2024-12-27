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После завершения гибридной войны Запада против РФ, Москве следует игнорировать США, так как конфликт с Штатами обходится дорого, и может привести к ядерной войне. Так считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Тут всё просто: дружбы у нас в ближайшие 100 лет не предвидится, а воевать с Америкой накладно — прямой конфликт с очевидностью перерастёт в мировую ядерную войну», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что Европа по окончании гибридной войны Запада против РФ должна быть наказана. И для этого нужно использовать политические, экономические и всевозможные гибридные средства. По словам Медведева, Европа стала главным оплотом русофобии в мире и стала инициатором срыва стамбульских переговоров.
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Элина Позднякова