Медведев заметил «хорошо знакомую голливудскую руку» за протестами в Грузии

Фото: сайт Кремля
За митингами против принятия в Грузии в закона об иноагентах скрывается «опытная и хорошо знакомая голливудская рука». Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Политик отметил, что дискуссии вокруг этого предложения вызвали волну критики и переросли в уличные беспорядки в Тбилиси и драку в парламенте Грузии.
По словам Медведева, эта акция точно не является стихийным протестом. В качестве аргумента он привёл позицию митингующих, которым в новом законе не нравится то, что это «российская идея», а не западная.
Также зампред Совбеза напомнил о принятии в Киргизии закона об обязательной регистрации в специальном реестре некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Эта инициатива также вызвала критику в странах Запада.
Медведев заключил, что за всеми этими ситуациями скрывается высокомерие и бессильная злоба Запада, которому дают отпор и не подчиняются.
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По словам Медведева, эта акция точно не является стихийным протестом. В качестве аргумента он привёл позицию митингующих, которым в новом законе не нравится то, что это «российская идея», а не западная.
Также зампред Совбеза напомнил о принятии в Киргизии закона об обязательной регистрации в специальном реестре некоммерческих организаций с иностранным финансированием. Эта инициатива также вызвала критику в странах Запада.
Медведев заключил, что за всеми этими ситуациями скрывается высокомерие и бессильная злоба Запада, которому дают отпор и не подчиняются.
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Анастасия Чинкова