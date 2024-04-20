«Никто не сомневался»: Медведев высказался о помощи США «банде неонацистов»

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал голосованием за максимальное увеличение жертв конфликта решение США выделить дополнительную помощь Киеву. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении порядка 61 миллиарда долларов Украине.
Он заявил, что никто и не сомневался в том, что США одобрят помощь «банде неонацистов».
Медведев назвал решение Конгресса голосованием за продолжение гражданской войны между ранее единым народом и за максимальное увеличение числа жертв этого конфликта.
Также в своём посте политик сообщил, что Россия в любом случае победит, несмотря на выделенные США для Украины 61 миллиард долларов.
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