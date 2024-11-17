Медведев раскрыл неочевидное последствие завершения конфликта на Украине

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)
Завершение конфликта на Украине отразится на поставках американского СПГ в Европу и подорвет его позиции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. По его словам, такой исход возможен, так как Россия в качестве одного из условий окончания конфликта называет отмену санкций.
«Завершение российско-украинского конфликта может подорвать позиции американского сжиженного газа в Старом Свете (одно из наших условий – отмена санкций). Что окажется важнее: предвыборные обещания или деньги? Вопрос риторический», — написал он.Ранее Медведев сообщал, что Зеленский пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья.
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