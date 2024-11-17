Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский сегодня пытается сохранить интерес американцев к конфликту на Украине, торгуя доступом к природным ресурсам. Об этом написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Политик объяснил, что «Вашингтон радостно инвестирует в украинский конфликт», поскольку заинтересован в запасах минерального сырья. По словам Медведева, по этой причине «наркоман Зеленский» пытается сохранить интерес Соединенных Штатов к войне, торгуя доступом к природным ресурсам.
Зампред Совбеза РФ добавил, что США «инвестируют» в конфликт также из-за того, что это выгодно Вашингтону для импорта своей продукции в государства Европейского союза.
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