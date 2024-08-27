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Россия одержит победу в СВО, поскольку россияне любят свою родину, сказал в рамках встречи с участниками спецоперации зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Для победы у нас есть главное — наш характер и наша любовь к Родине. Именно поэтому мы победим», — сказал председатель «Единой России».Ранее боевик ВСУ Александр Солонько отмечал, что у российской армии есть огромное преимущество в живой силе на покровском направлении в Донецкой народной республике.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года, когда власти на тот момент непризнанных Луганской и Донецкой народных республик обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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