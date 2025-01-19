Сенат США сообщил о последствиях переноса инаугурации Трампа

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Перенос инаугурации избранного президента США Дональда Трампа привел к потере большинства пригласительных билетов для прессы. Об этом сообщается в письме пресс-офиса Сената США.
По традиции инаугурация проводится на открытой площадке западного фасада Капитолия. Однако в связи с переносом церемонии в закрытую ротонду на торжественной церемонии не смогут присутствовать многие гости.
В письме американское ведомство выражает сожаление, что из-за неблагоприятных погодных условий большинство людей не сможет посетить инаугурацию Трампа. Отмечается, что доступ в ротонду среди представителей средств массовой информации предоставят лишь журналистам пресс-пула.
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Екатерина Коршунова