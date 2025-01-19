Сын Трампа сообщил о желании Зеленского получить приглашение на инаугурацию

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон написал в соцсетях, что Владимир Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию.
По его словам, каждый раз Зеленский получал отказ. Бэррон отметил, что теперь предводитель киевского режима ведет себя так, будто сам решил не ехать на торжественное мероприятие.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.
Читайте также:
Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа
Сенат США сообщил о последствиях переноса инаугурации Трампа
Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации
«Что за чудак?» — задался вопросом сын Дональда Трампа.
Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. Церемонию посетят десятки финансовых магнатов, политических деятелей и иные влиятельные лица.
Читайте также:
Стало известно о визитах богатейших людей мира в поместье Трампа
Сенат США сообщил о последствиях переноса инаугурации Трампа
Трамп застал врасплох тысячи американцев переносом места своей инаугурации
Екатерина Коршунова